Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 416 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 940 gram uyuşturucu katkılı tütün, 54 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 88 bin 100 lira nakit para, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 28 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da odun kesme makinesiyle kendini yaralayan kişi için ekipler sef...
        Kastamonu'da odun kesme makinesiyle kendini yaralayan kişi için ekipler sef...
        Çamura saplanan karaca için ekipler seferber oldu
        Çamura saplanan karaca için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da sahte içi operasyonu: 4 gözaltı
        Kastamonu'da sahte içi operasyonu: 4 gözaltı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi
        Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi
        Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü
        Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü