Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 416 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 940 gram uyuşturucu katkılı tütün, 54 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 88 bin 100 lira nakit para, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 28 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.