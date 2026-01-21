Habertürk
        Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aracının yandığı gören kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Giriş: 21.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:05
        Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi
        Haydarlar köyünde sabah saatlerinde Mustafa Küçükzengin'e ait ticari minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

        Aracının yandığını gören Küçükzengin olay yerinde fenalaşarak İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği bildirilen Küçükzengin, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

