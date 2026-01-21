Kastamonu'da otomobil ile panelvan çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İ.C. idaresindeki 34 AS 6723 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 34 PVT 98 plakalı panelvan, Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik lambalarının bulunduğu direğin de devrildiği kazada otomobil sürücüsü İ.C. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.