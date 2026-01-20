Kastamonu tarımına güç katacak 2 projenin imzaları atıldı

Kastamonu'da kadın istihdamını artırmak, yerel tarımı güçlendirmek ve geleneksel ürünleri sürdürülebilir üretimle geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan projelerin imzaları atıldı.



Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Kadın Elinden HanSera" ile "Siyez İşleme Tesisi" projelerinin imzaları atıldı.



KUZKA desteğiyle, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam bütçesi 3 milyon 530 bin lira olan "Kadın Elinden HanSera" projesi kapsamında içinde yaz-kış sebze üretiminin yapılabileceği 4 modern sera kurulacak.



Kadın emeğini üretimin merkezine alan proje, Hanönü ilçesinde tüm üretim ve yönetim faaliyetlerini kadınların yürüteceği bin metrekare kapalı alana sahip Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ile desteklenen modern sera kurulumunu kapsıyor.



İhsangazi ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, KUZKA desteğiyle hayata geçirilecek 7 milyon 578 bin lira bütçeli "Siyez İşleme Tesisi" projesi kapsamında ise siyez buğdayının işlenmesindeki ilk aşama olan tohum eleme süreci modern makine ve ekipmanlarla güçlendirilerek, yöresel ürünlerin alıcı ile buluşturulacağı satış alanları oluşturulacak.



Kadınların, çiftçilerin ve dezavantajlı grupların ürettikleri yöresel ürünleri doğrudan tüketiciye sunabilecekleri satış alanı, aynı zamanda siyez üretiminin sürdürülebilirliğinin ve yerel üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde etkin rol üstlenecek.



Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



İhsangazi'nin siyezle özdeşleşen bir ilçe olduğunu anlatan Dallı, "Bu projenin, bölgede siyezle ilgili yürütülen çalışmalara ve çiftçilerimizin gayretlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. KUZKA Başkanımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin İhsangazi'mize, Hanönü ilçemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.



İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise siyezin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Gerçekleştirilen bu yeni proje ile ilçemizde üretilen siyez bulgurunun belirli bir tasnife alınması sağlanacak ve üreticilerimizin ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesi mümkün olacaktır. Bu yönüyle proje, ilçemiz adına önemli ve olumlu bir gelişme olacaktır." dedi.



KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de programın dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata katılımını artırmayı amaçladığını belirtti.



Daha önce yapılan proje ile siyez unu üretimine yönelik bir tesis kurulduğunu ifade eden Genç, "Yeni projemizde ise bu tesisin sürdürülebilirliğine ilave katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu tesis ve siyez üreticilerine yönelik bir tohum eleme makinesi ya da hattı kurulacaktır. Proje kapsamında ayrıca bir satış alanı da oluşturulacaktır. Belediyemiz üretilen ürünlerin satışını yapabileceği gibi, ilçemizdeki siyez üreticilerimiz de bu pazarda doğrudan kendi ürünlerini satma imkanı bulacaktır. Böylece aracı olmadan doğrudan satış yapma fırsatı elde edecekler." dedi.



HanSera projesi ile ilgili de konuşan Genç, "Hanönü ilçemizde örtü altı tarımı yaygınlaştırmaya yönelik bir sera kurulumu gerçekleştirilecektir. Proje çerçevesinde kadın kooperatifimiz, seranın işletilmesi sürecinde aktif olarak görev alacaktır. Bu projeyle hem kadın kooperatifimiz bünyesinde üretim yapacak kadın girişimcilerimizin önünü açmayı hem de kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ise projenin öneminden bahsetti.



Hanönü Kadın Kooperatifi ile proje kapsamında birlikte çalıştıklarını anlatan Kılıç, "Kendileri son derece gayretli ve çok güzel işlere imza atıyorlar. Bu yönüyle de projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Hanönü Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Melahat Şengül de projede emeği geçenlere teşekkür etti.







