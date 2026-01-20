Habertürk
        Kastamonu'da alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:19
        Kastamonu'da alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'nun Araç ilçesinde alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yaşar K. (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Akgeçit köyü mevkisinde alt geçide düştü.

        Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Araç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

