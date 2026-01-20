Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da köy yolları zorlu mücadele sonucunda ulaşıma açık tutuluyor

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:42
        Kastamonu'da köy yolları zorlu mücadele sonucunda ulaşıma açık tutuluyor
        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, Küre ilçesine bağlı Çatköyü mevkisinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açık tutmak için gece gündüz yoğun mesai yapıyor.

        Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gökhan Matracı, gazetecilere, karla mücadele çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğünü söyledi.

        Sahada 150 iş makinesiyle görev yapıldığını belirten Matracı, "130 tane ana iş makinesi ile 20 yardımcı iş makinesiyle çalışmaktayız. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını saatlerce geceli gündüzlü sürdürüyor." dedi.

        Kastamonu'da 1054 köy bulunduğuna işaret eden Matracı, "17 bin kilometre yolda karla mücadele çalışması yaptık. Açtığımız yolların tekrar kapanması nedeniyle arkadaşlarımız ikinci, üçüncü sefer açıyor. Bu nedenle açtığımız köy yolu sayısı 1800'lerin üzerine çıkmış vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

        Hastalıklarda, cenazelerde ve her türlü afette UMKE veya AFAD aracılığıyla kendilerine ulaşıldığını anlatan Matracı, acil ihtiyaç duyulan yolları öncelikle açmaya çalıştıklarını, açılamayan yerlerde ise AFAD ve UMKE'nin kar üstü araçlarla hastaları kurtardığını kaydetti.

        Kar yağışını bereket olarak gördüklerini dile getiren Matracı, "Kar yağışının ülkemize, memleketimize bereketli olmasını diliyoruz. Halkımızdan, köylülerimizden, vatandaşlarımızdan sağduyulu olmalarını, çok acele etmemelerini ve kar yağışının tadını çıkarmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Küre ilçesinde 8 yıldır karla mücadele çalışmalarında görev yapan İl Özel İdaresi personeli Raşit Can da kış şartlarının bölgede ağır geçtiğini vurguladı.

        Gece gündüz çalışarak yolları ulaşıma açık tuttuklarına, bu nedenle evlerine uzun süre gidemediklerine dikkati çeken Can, "Kar yağışı yaz ayları için önemli bir su kaynağı. Yazın su sıkıntısı çekiyorduk. Şimdi inşallah karın bol olması sebebiyle yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

