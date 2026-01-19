Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da yaklaşık 20 bin kişinin çalışması planlanan OSB ile ilgili toplantı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaklaşık 20 bin kişinin çalışması planlanan Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tüzel kişiliğe kavuştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 22:37 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da yaklaşık 20 bin kişinin çalışması planlanan OSB ile ilgili toplantı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaklaşık 20 bin kişinin çalışması planlanan Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tüzel kişiliğe kavuştuğunu söyledi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Dallı başkanlığında, İhsangazi-Araç OSB'nin son durumuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Araç ve İhsangazi ilçelerinin sınırlarında 340 hektar alanda kurulması planlanan OSB'de yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

        Vali Dallı, burada yaptığı konuşmada, Araç–İhsangazi OSB'nin yer seçimi, teknik etütleri ve kurum görüşlerinin titizlikle ve en hızlı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda organize sanayi bölgesi kuruluş protokolünün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından onaylandığını ve 14 Ocak tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandığını hatırlattı.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yer son derece stratejik. Büyük bir alan. Bu alanın yanında ileride ihtiyaç duyulduğunda genişleme alanı da tespit edilmiş durumda. Daha işin başındayız. Tüzel kişiliğimiz oluştu ama bundan sonra en hızlı şekilde imar planının yapılması gerekiyor. Onun ihalesine inşallah en kısa sürede çıkarız. Daha sonra altyapısı yapılacak. Talepler alınacak, taleplerden sonra tahsisler yapılacak. Müteşebbis heyetimiz, yönetim kurulumuz oluştu. Yakında inşallah ilk toplantımızı da yaparız. Ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ilimize çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. İnşallah hep birlikte bu işi neticeye ulaştırmak için gayret edeceğiz. Emeği katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum."

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise "İlimizdeki 5 OSB ve 1 İhtisas OSB'ye ek olarak Bakanlığımız tarafından Kastamonu 13 mega endüstriyel bölgelerden biri olarak ilan edildi. Batı Karadeniz'de bu faza giren tek iliz. Ağlı-Seydiler bölgemizde 724 hektar alan belirlendi. Mega endüstriyel bölgeler ülkemizin sanayi altyapısını bir devrim olarak nitelendirmekteyiz. Sayın Bakanımızın mega endüstriyel bölgeler için söylediği demir yolu ve liman bağlantısı ile ilgili sözleri Kastamonu için ayrı bir önem ifade etmektedir." dedi.

        Bu adımların Kastamonu'da yerel potansiyeli harekete geçireceğini ve ekonomik rahatlık sağlayacağını belirten Ekmekci, şunları kaydetti:

        "Doğaya dost ve sürdürülebilir sanayiyi, el birliğiyle paydaşlarımızla başarmayı amaçlıyoruz. OSB, sadece oradaki istihdam ya da hayat için değil, etrafında oluşturduğu ve hareket kattığı ekonomi, tedarikçiler ve küçük işletmeler için de çok elzem konular. Buradaki amaç Marmara Bölgesi'nde sıkışmış sanayiyi Anadolu'ya kaydırmak. Bu illerin arasında Kastamonu'nun olması da tarihi bir adım."

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da Araç-İhsangazi OSB'de hızlı yol aldıklarını ifade ederek, "Ön tahsisler üzerinden altyapının yapılması mantıklı duruyor. Burası hızla ilerlemeli ki bundan sonraki Ahşap İhtisas OSB de bizim için önemli. Kastamonu'nun tamamının 5. teşvik bölgesinde olması için birçok girişimde bulunduk. Muhtemelen girişimlerimiz etkili oldu ve Kastamonu şu anda ciddi bir yatırım alanı olarak tespit edildi. Bakanlığın kriterleri arasında İnebolu Limanı'nı Ankara'ya bağlayacak yol çalışmaları da etkili oldu. Eğer biz gerekli ürünleri üretmeye başlarsak, demir yolu kendiliğinden ilimize gelir. Bundan sonra Kastamonu'ya ciddi görevler düşüyor." diye konuştu.

        Programa, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nida Sinsi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve MHP İl Başkanı Emre Şahin katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 20 bin kişinin istihdam edileceği Araç-İhsangazi OSB tüzel kiş...
        Kastamonu'da 20 bin kişinin istihdam edileceği Araç-İhsangazi OSB tüzel kiş...
        Kastamonu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle doğal gaz kaynaklı risklere k...
        Kastamonu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle doğal gaz kaynaklı risklere k...
        Kedilerin karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu
        Kedilerin karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu
        Kastamonu Valiliğinden doğalgaz uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden doğalgaz uyarısı
        İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi
        İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu