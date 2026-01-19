Habertürk
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:25
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kaymazlar köyünde fenalaşan KOAH hastası kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbarla birlikte harekete geçen Çatalzeytin Kaymakamlığının koordinesinde, Özel İdare Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya ulaştı.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

