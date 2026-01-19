Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kaymazlar köyünde fenalaşan KOAH hastası kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbarla birlikte harekete geçen Çatalzeytin Kaymakamlığının koordinesinde, Özel İdare Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

