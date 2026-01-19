Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle doğal gaz kaynaklı risklere karşı uyardı

        Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda ve balkonlarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, doğal gaz sistemlerinde oluşturabileceği risklere karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle doğal gaz kaynaklı risklere karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda ve balkonlarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, doğal gaz sistemlerinde oluşturabileceği risklere karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, çatılarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, kombi bacalarının yerinden çıkmasına veya hasar görmesine neden olabileceği belirtildi.

        Açıklamada, güvenli doğal gaz kullanımı için alınması gereken tedbirlere dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bacaların iç ve dış ortamda kalan kısımları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ortama temiz hava akışı sağlayan menfezler açık tutulmalı ve kesinlikle kapatılmamalıdır. Ayrıca bacaların ek yerleri, sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmalıdır. Doğal gaz tesisatına ve kombi sistemine sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemelidir. Kış mevsimi süresince vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate almaları önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kedilerin karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu
        Kedilerin karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu
        Kastamonu Valiliğinden doğalgaz uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden doğalgaz uyarısı
        İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi
        İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da 87 yaşındaki KOAH hastası için ekipler seferber oldu
        Kar sebebiyle köylerde mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu
        Kar sebebiyle köylerde mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da kar sebebiyle 611 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kar sebebiyle 611 köye ulaşım sağlanamıyor