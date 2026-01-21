Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye para cezası uygulandı
Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye toplam 43 bin 382 lira para cezası verildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren kişilerle ilgili çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yakalanan 7 kişiye toplam 10 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.
Dilenen kişilerin kullandıkları 3 araca da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 32 bin 906 lira idari para cezası kesilerek, araçlar trafikten men edildi.
