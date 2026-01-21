Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:33
        Kastamonu'da dilencilik yapan 7 kişiye toplam 43 bin 382 lira para cezası verildi.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren kişilerle ilgili çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yakalanan 7 kişiye toplam 10 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Dilenen kişilerin kullandıkları 3 araca da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 32 bin 906 lira idari para cezası kesilerek, araçlar trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

