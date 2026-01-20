İhsangazi ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından ilçede ulaşıma kapanan 4 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan ile köy yollarında karla mücadelesini sürdüren personeli ziyaret etti. Şahin, "Mesai mefhumu gözetmeksizin ekiplerimiz köy yollarımızda karla mücadele çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

