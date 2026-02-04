Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Tosya'da 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:49 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:49
        Tosya'da 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı.

        İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Işık ve Nur apartmanlarının arka kısmında bulunan yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Bir kısmı beton, bir kısmı taş ile örülerek inşa edilen duvarın, apartman sakinlerinin otopark olarak kullandıkları alanın üzerine çökmesi sonucu park halindeki 7 otomobil ile bir motosiklet göçük altında kaldı, bir otomobil ile bir motosiklet ise zarar gördü.

        Çökme sonucu elektrik direği de duvarla birlikte yıkıldı, elektrik telleri koptu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmalara ve görgü şahitlerinin ifadesine göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış ve Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

