        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Tosya'da "Bayrağını selamlamak istiyorsan kornaya bas" etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrenciler tarafından "Bayrak Sevgisi" temasıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:46
        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat tarihleri arasında eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilçede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Toğrul, şunları kaydetti :

        " Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, hazırladıkları kartonlarda yer alan "Bayrağını selamlamak istiyorsan kornaya bas" mesajıyla, trafik polislerimizin eşliğinde yol kenarında yer aldı. Vatandaşlarımızın bayrağa gösterdiği saygı, kornalarla verilen selamlar ve içten tepkiler hem öğrencilerimizi hem de bizleri gururlandırdı. Türk bayrağının milletimiz için taşıdığı değeri yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerini amaçlayan etkinliğimiz, öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Bu anlamlı anlar, bayrak sevgisinin toplumumuzda ne kadar güçlü bir karşılığının olduğunu bir kez daha gösterdi. "

        Etkinlikte, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Cengiz Erkula, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarda yer aldı.


