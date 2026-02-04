Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Başkan Kavaklıgil otopark inşaatında incelemelerde bulundu

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çok katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Kavaklıgil otopark inşaatında incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çok katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir sene önce başladıkları 376 araç kapasiteli çok katlı otopark projelerinin sonuna geldiklerini belirtti.

        Otoparkı Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete alacaklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Nüfus anlamında bizim ölçeğimizde olan belediyelerin çok çok üzerinde olan bir hizmeti, bir işi şükürler olsun ekibimizle birlikte şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki etapta, çarşı içlerimizde, ana arterlerimizdeki araç parklarıyla alakalı sizlerin de desteğini isteyeceğimiz güzel bir çalışma yürüteceğiz. Burada esnaf arkadaşlarımıza abonelik anlamında kolaylık sağlayacağız. Bütün vatandaşlarımızın buraya giriş çıkış sağlamaları için günlük ve saatlik ücretlerini çok düşük tutacağız. Bu eserimizin yaşaması ve şehrimize katkı sağlaması için siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğine çok ihtiyacımız var. "

        İncelemelerde, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar ve birim müdürleri de yer aldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Yatağın altına uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
        Yatağın altına uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
        Kastamonu'da yağışların ardından heyelanlar meydana geldi
        Kastamonu'da yağışların ardından heyelanlar meydana geldi
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı