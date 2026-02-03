Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:47
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında kentte operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 482 tabanca fişeği, 45 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliler S.K, R.E, Y.Y, H.E, M.Y.E, O.A. ve F.D. gözaltına alındı.

        ​​​​​​​

