Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, kentte kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan aramada, 213 litre etil alkol, 54 litre kaçak/sahte alkollü içki, 6 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 12 zanlı yakalandı.

