Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.Ç. ile avukatı katıldı.



H.Ç, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, üzerime suç atılmaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, H.Ç'yi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



Kastamonu'da Ekim 2024'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Ç'nin adresinde yapılan aramada kaçak silah, uyuşturucu ile bir miktar para ele geçirilmişti. Gözaltına alınan H.Ç. tutuklanmıştı.

