        Hanönü'de Berat Kandili idrak edildi

        Hanönü'de Berat Kandili idrak edildi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:55
        Hanönü'de Berat Kandili idrak edildi
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Berat Kandili idrak edildi.

        Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde Hanönü Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında Kuran-ı Kerim okundu.

        İlahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesinin önemini anlattı.

        Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

