        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

        ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili "dolu dolu" geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:27
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
        ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili "dolu dolu" geçti.

        Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Kayakseverler, Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki 5,6 kilometrelik pistte çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yaparken, kızak ve snowboardla da kayma imkanı buluyor.

        Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Bazıları da doğal manzara eşliğinde teleferikle dolaşıp yürüyüş yapma imkanı buluyor.

        Kayak merkezi, yarıyıl tatilinde Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi ağırladı.

        Bölgede bulunan oteller, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

        - "Ortam çok güzel, çok eğlenceli, çok enerjik"

        Kırıkkale'den yarıyıl tatili için ailesiyle Ilgaz'a gelen 16 yaşındaki Ramazan Berat Şahin, AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiklerini belirterek, "Tatilin son günlerini burada geçirdik. Arkadaşlarımızla tatilde eğlenmek amacıyla geldik. Ortam çok güzel, çok eğlenceli, çok enerjik. Geldiğimizden beri kızakla kayıyoruz. İlk kez geldim ama gayet güzel bir yermiş." dedi.

        Ankara'dan gelen Yaşar Yeşilyurt ise çocuklara karne hediyesi olsun diye Ilgaz'a geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl ilk kez gelmiştik, çok beğendik. Çok güzel, müthiş bir adrenalin yükselmesi oluyor. Ben paraşütçüyüm, adrenalini severim, bu çok farklı bir spor. Durumu iyi olan herkese tavsiye ederim. Kendilerini sakatlamadan yapmalarını tavsiye ederim. Burası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Dağ çok güzel, İsviçre'nin dağlarıyla aynı eş değerde diyebilirim."

        İstanbul'dan gelen Zehra Aydoğan ise 2 yıl önce de Ilgaz'a geldiğini dile getirerek, "Ilgaz, çok güzel ve çok eğlenceli. Çok yoğun ilgi var, çok kalabalık ama çok eğleniyoruz. Önce acemi pistinde kaydım, teleferikle yukarı çıkıp kayacağız. Karı çok güzel. Biraz soğuk, sert ama çok eğlenceli, çok zevkli." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu'dan gelen Furkan Yaman da eskiden kayak sporuyla uğraştığından bahsederek, "Yarışmalara katılıyordum, sonra bıraktım kayağı, şimdi keyif için yapıyorum. Arkadaşlarımla geliyorum. Bugüne kadar farklı illerde birçok pistte bulundum. Ilgaz'ın havası, güzelliği, kar kalitesi hiçbir yerde yok. Tek problemimiz, sezonun kısa sürmesi. Havası, ortamı, insanlarıyla en güzel yer burası." diye konuştu.

