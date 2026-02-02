Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:39 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:39
        Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler edinildi.

        Polis ekipleri yaptıkları takip sonucu şüphelilere ulaştı.

        Araçla polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yol kenarına bir valiz attı.

        Daha sonra polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ve valizde 11 bin 73 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

