Çocuk ve gençleri sanal kumara çekmek için oyunlar "yem" olarak kullanılıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, "Kumar endüstrisi, çocukları kumara çekmek için oyunları yem olarak kullanıyor. Dikkati buraya çekmek lazım. Dolayısıyla oyunların kontrol edilmesiyle ilgili denetim mekanizmalarının mutlaka kurulması, ailelerin çocuklarının hangi oyunları oynadıklarını kontrol etmesi önemli." dedi.



Kamer, AA muhabirine, sanal ortamda gençleri zararlı alışkanlıklara yönelten internet sitelerinin son yıllarda arttığını söyledi.



Kumar bağımlılığının gençler arasında maalesef artış gösterdiğini belirten Kamer, "Bunu dijitalleşmeye bağlıyoruz. Özellikle salgın döneminden itibaren dijital araçların bilinçsiz şekilde kullanılması bunu tetikleyen unsurlar arasında." diye konuştu.



Kumar endüstrisinin sosyal medyayı yoğun şekilde kullanmalarını fırsat bilerek gençleri reklamlar veya sponsorluk anlaşmaları kapsamında bahis sitelerine yönlendirdiğini anlatan Kamer, "Oyunmuş gibi bahis sitelerindeki uygulamalar gençlere sunuluyor. Kumarı oyunla özdeşleştiriyorlar. Kumarın temel mantığı, şansa dayalı kazanç elde edilmesi. Kumar bağımlılığını artırıcı belli unsurların yerleştirildiğini gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.



Yapay zeka ile bu araçların daha da geliştirildiğini vurgulayan Kamer, çocukların hangi saatlerde hangi oyunları oynadığının, oyun geçmişlerinin ne olduğunun algoritmalarla takip edildiğini, bahis sitelerine az girilmesi halinde bonus veya hediyeler vererek ya da kaybettiklerini kazanma vaadinde bulunarak daha fazla vakit geçirmeye özendirildiklerini dile getirdi.



- "Oyunlarla çok basitmiş gibi göstererek karşımıza çıkıyor"



Sanal kumarın dünyanın karşı karşıya bulunduğu bir problem olduğunun altını çizen Kamer, şöyle devam etti:



"Oyun, çok masum bir kelime. Oyunlarla çok basitmiş gibi göstererek karşımıza çıkıyor. Maalesef gençler daha çok hedef alınıyor. Çocukları daha çok bu platformda tutmaya çalışıyorlar. Devletlerin özellikle bahis ya da oyun sitelerinin içeriklerinin kontrol edilmesiyle ilgili denetim mekanizmalarını mutlaka kurması lazım. Oyunmuş gibi görünen bazı bahis siteleri Belçika ve Hollanda'da kapatıldı. Ülkemizde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bununla ilgili ciddi çalışmaları var. Her yıl raporlar yayımlanıyor, bu siteleri kapatıyor ama maalesef çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada kontrol edilmeyen reklamlarla karşımıza çıkabiliyor. Bazen bir sponsorluk anlaşmasıyla sanki yasalmış gibi algı da oluşturulabiliyor. Dolayısıyla gençler buna bilinçsiz şekilde giriyor. Sosyal medyada o reklamların yayımlanması ile ilgili belli kısıtlamalar getirilebilir."



Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, ailelerin de dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, "Çocukların ne oynadığı, hangi sitelere girdiğinin bilinmesi, mutlaka bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bu, aslında geleceğimizin meselesi. Bunun önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar da var. Yeşilayın bununla ilgili çalışmaları var. Bir an önce önlemlerin alınması, bunun güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi önem taşıyor." dedi.



Masummuş gibi görünen oyunlarda yer alan sanal kumar reklamlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kamer, "Kumar endüstrisi, çocukları kumara çekmek için oyunları yem olarak kullanıyor. Dikkati buraya çekmek lazım. Dolayısıyla oyunların kontrol edilmesiyle ilgili denetim mekanizmalarının mutlaka kurulması, ailelerin çocuklarının hangi oyunları oynadıklarını kontrol etmesi önemli. Oyunların reklam olarak sunulmasına karşı dikkatli olunması lazım." diye konuştu.



