Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.



Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, denetim kurulunun yıllık raporu ile 2026 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesiyle başladı.



Toplantıda, sanayi bölgesinin genişleme çalışmaları kapsamında çevre düzeni planı, imar planları, jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve halihazır haritaların hazırlanması, genişleme alanı içerisindeki özel mülkiyete ait parsellerin kamulaştırma işlemleri ile hazineye ait arazilerin bedelsiz olarak OSB tüzel kişiliğine kazandırılması konuları değerlendirildi.



Toplantıya, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilgili kurum müdürleri ve heyet üyeleri katıldı.

