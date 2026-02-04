Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, denetim kurulunun yıllık raporu ile 2026 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesiyle başladı.

        Toplantıda, sanayi bölgesinin genişleme çalışmaları kapsamında çevre düzeni planı, imar planları, jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve halihazır haritaların hazırlanması, genişleme alanı içerisindeki özel mülkiyete ait parsellerin kamulaştırma işlemleri ile hazineye ait arazilerin bedelsiz olarak OSB tüzel kişiliğine kazandırılması konuları değerlendirildi.

        Toplantıya, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilgili kurum müdürleri ve heyet üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!

        Benzer Haberler

        Başkan Kavaklıgil otopark inşaatında incelemelerde bulundu
        Başkan Kavaklıgil otopark inşaatında incelemelerde bulundu
        Yatağın altına uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
        Yatağın altına uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
        Kastamonu'da yağışların ardından heyelanlar meydana geldi
        Kastamonu'da yağışların ardından heyelanlar meydana geldi
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı