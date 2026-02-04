Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da jandarma şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da jandarma şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi.

        Merkezde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayak eğitimi verilen çocuklar, kar motoruna bindirildi.

        Faaliyetle kayak merkezinde gönüllerince eğlenen çocukların unutulmaz bir gün geçirmeleri sağlandı.

        Aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Kastamonu'da iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Tosya'da 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı
        Tosya'da 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı
        Kastamonu'da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü
        Kastamonu'da istinat duvarı çöktü, 7 araç zarar gördü
        Şehit aileleri ve çocukları karın tadını jandarma ekipleriyle çıkardı
        Şehit aileleri ve çocukları karın tadını jandarma ekipleriyle çıkardı
        Kastamonu'da istinat duvarı çöktü
        Kastamonu'da istinat duvarı çöktü
        Öğrencilerin bayrak sevgisi yollara taştı: Sürücüler karşılıksız bırakmadı
        Öğrencilerin bayrak sevgisi yollara taştı: Sürücüler karşılıksız bırakmadı