Kastamonu'da jandarma şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Merkezde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayak eğitimi verilen çocuklar, kar motoruna bindirildi. Faaliyetle kayak merkezinde gönüllerince eğlenen çocukların unutulmaz bir gün geçirmeleri sağlandı. Aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

