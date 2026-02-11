Canlı
        Kastamonu Haberleri

        İhsangazi'de kar mücadelesine katılan personele teşekkür belgesi verildi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadelede görev alan personele başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:20
        İhsangazi'de kar mücadelesine katılan personele teşekkür belgesi verildi
        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadelede görev alan personele başarı belgesi verildi.

        İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan ve Orman İşletme Müdürü Sadık Tığlıoğlu ile karla mücadelede görev alan 6 operatörü makamında ağırladı.

        Operatörlere çalışmalarından dolayı başarı belgesi veren Şahin, Arslan ve Tığlıoğlu'na da katkılarından dolayı teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

