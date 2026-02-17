Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 18 Şubat Çarşamba günü Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde eserek saatteki hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği ifade edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

