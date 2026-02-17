Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

        Giriş: 17.02.2026 - 18:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:54
        
        

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 18 Şubat Çarşamba günü Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde eserek saatteki hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği ifade edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

