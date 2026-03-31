        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        K.K. (60), idaresindeki 37 ADN 425 plakalı kamyon Batı Çevre Yolu, Kuru Benzinlik mevkisinde bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

        Yol kenarına devrilen hafriyat kamyonu, bölgede bulunan ağaçlar ve bariyer sayesinde uçurumun kenarında askıda kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle çevre yolunun Kastamonu-Karabük istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Kastamonu Üniversitesi'nde 89 akademisyen cübbe giydi
        Kastamonu Üniversitesi'nde 89 akademisyen cübbe giydi
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Kastamonu Valisi Dallı huzurevi sakini yaşlı kadını makamında misafir etti
        Kastamonu Valisi Dallı huzurevi sakini yaşlı kadını makamında misafir etti
        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri hayallerini sanata dönüştürdü
        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri hayallerini sanata dönüştürdü
        Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Ahşabın Cazibesi" filmi izley...
        Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Ahşabın Cazibesi" filmi izley...
        "Ahşabın Cazibesi" belgesel filmi, ilk kez izleyiciyle buluştu
        "Ahşabın Cazibesi" belgesel filmi, ilk kez izleyiciyle buluştu