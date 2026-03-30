        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri hayallerini sanata dönüştürdü

        Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:31
        Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 32 eserin yer aldığı sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

        Sergide öğrencilerin hayal güçlerini yansıttıkları resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını söyledi.

        Öğrencilerin çok yönlü gelişimini önemsediklerini belirten Gümüş, "Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanı sıra bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Bugün burada öğrencilerimizin yeteneklerinin sergilendiği bir ortamdayız. Çocuklarımız doğayı gözlemliyor, bu gözlemlerini hayalleriyle birleştirip resme dönüştürüyor." dedi.

        Öğrencilerden Aylin Küçükkara, resminde savaşlara karşı barış mesajı vermek istediğini belirterek, "Dünyamızı kanatları altına alan bir kuş çizdim. Kuşun ağzındaki zeytin dalı barışı simgeliyor. Arkadaki karmaşaya rağmen hala bir umut olduğunu anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

        Fatma Zehra Uçar da resmini bahardan esinlenerek hazırladığını ancak farklılık katmak için kış temasını tercih ettiğini söyledi.

        Açılış törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Okul Müdürü Mehmet Karadağ ve vatandaşlar katıldı.

        Serginin 31 Mart'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
