        Yurduntepe Kayak Merkezi sezonu 75 bin ziyaretçiyle kapattı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi bu sezon 75 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Ilgaz Dağı'nda 2020 yılında açılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon 13 Aralık 2025'te başladı.

        Doğal güzellikleri ve 5,6 kilometrelik pistiyle dikkati çeken kayak merkezi, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçiler geldi.

        Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, sezonun 29 Mart itibarıyla sona erdiğini söyledi.

        Kayak merkezinde bu sezonun 107 gün sürdüğünü dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

        "Milli Park girişinden aldığımız bilgilere göre araçlardaki oranlamaya baktığımızda 75 bin ziyaretçi ağırladığımızı, bunun net olarak 20 bininin kayakçı olduğunu söyleyebilirim. Kayakçıların bizden talep ettikleri durumlara göre her yıl pistlerimizde düzeltmeler, geliştirmeler yapmaktayız. Ziyaretçi sayısı artmakta. Tesislerimiz gelişmekte. Burayı tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum."

        Kayak merkezinde yedinci sezonun tamamlandığını anlatan Kaya, "Çam ağaçlarının içinde doğa ile iç içe, toplamda 5 bin 600 metrelik pist uzunluğuyla kayakseverlerin tercih ettiği bir yer." ifadesini kullandı.

        Güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kaya, "Sezon boyunca tabii ki ufak kazalar oldu ama çok büyük yaralanmalar olmadı. Belasız, kazasız bitirdik. Bir sonraki sezonda inşallah tüm ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

