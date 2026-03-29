Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kayabağı köyü Kalyar Mahallesi'nde Satı Kartal'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Reyhan Yavuz'a ait eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.