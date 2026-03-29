GÜNCELLEME - Kastamonu'da baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kastamonu'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.



Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G. av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat G, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayın ardından E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Murat G'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



