Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar yağışı yoğunlaştı. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

