Altıkulaç: “Karadeniz coğrafyasına patates anlamında markamızı vurduk” “Devrekani’ye mutlaka soğuk hava deposu şart” Devrekani’de 5. Patates Hasat Şenliği düzenlendi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Karadeniz bölgesine Devrekani olarak patates anlamında markalarını vurduklarını belirterek, bu yüzden ilçeye mutlaka soğuk hava deposunun şart olduğunu söyledi.

Devrekani’de geleneksel hale getirilen Hasat Şenliği’nin bu yıl 5’incisi gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Kadirbey Mahallesi'nde Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “İlçemizde 220 kilometrekarede her yıl aktif olarak tarım yapılıyor. Şu anda sulama sahasının içerisinde olduğu Kulaksızlar Barajı’nın da dahil olmasıyla toplam 55 kilometrekare alanda ‘Sulu Tarım Uygulaması’ yapılmaktadır. 1015 yıl önce ürün desenimize baktığımız zaman yaklaşık 150 bin dönümde sadece ‘hububat tarımı ve yem bitkisi tarımı’ yapılıyordu. Bu ürün deseni Kulaksızlar Barajı’nın kapalı devre sulama sisteminin devreye girmesiyle büyük ölçüde değişti. Eskiden biz sadece Devrekani’de hububat tarımı yapıyorduk yem bitkisi, tohum da üretiyorduk ama şu anda topraklarımızın ciddi bir kısmını başta pancar olmak üzere, patates, silajlık mısır gibi sulu tarımda üretilen ürünlerimizi de üretebiliyoruz” dedi.



“Dekar başına 4 ton patates alıyoruz”

Devrekani’de dekor başına yaklaşık 3,54 ton civarında patates aldıklarını söyleyen Altıkulaç, “Patateste literatüre baktığınız zaman dünya ortalamasının dekarı 2,5 ton olduğunu görürsünüz ama bizim gerçekten toprağa uyumluluk anlamında yapılan ciddi seleksiyon çalışmaları ile şu an Devrekani’de yaklaşık dekara 3,54 ton civarında patates alabiliyoruz. Biz, Kastamonu coğrafyasına hatta Batı Karadeniz coğrafyasına Devrekani olarak patates anlamında markamızı vurduk” diye konuştu.



“Devrekani’ye mutlaka soğuk hava deposu şart”

Devrekani’de mutlaka soğuk hava deposunun olmasının şart olduğunu söyleyen Altıkulaç, “Maalesef yıllardan beri uğraşıyor olmamıza rağmen bir soğuk hava depomuz yok. Ben buradan herkese sesleniyorum. Bize bir soğuk hava deposu şart. Geçtiğimiz yıl hesabını yaptım, şu dönemde satılan patatesle kış aylarında satılan patatesin arasındaki fiyat farkından kaybımız 1,5 ton soğuk hava deposu yapıyor. Bizim el ele, gönül gönüle verip bir yolunu bulup ilçemize bir soğuk hava deposu mutlaka kazandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra patatesle ilgili fabrikaların kurularak cips gibi ürünlerin Devrekani’de işlenmesinin gerektiğini söyleyen Altıkulaç, “15 yıl önce sadece 1 parselde silajlık mısır ekebilmiştik. Şu anda silajlık mısır artışında ciddi bir artış var. Sadece silajlık mısırı üretmekle de kalınmamalıdır. Biz hayvancılık memleketiyiz. Silajlık mısırı ağırlıklı olarak hayvanlarımıza yem olarak kullanıyoruz ama artanı bizim artık Devrekani’de paketleyip satmamız lazım. Dolayısıyla bizim bir paketleme tesisini de ilçemize kazandırmamız gerekiyor” dedi.



“Biz, her manada başkanımızın yanındayız”

Devrekani’ye soğuk hava deposunun kurulması gerektiğini belirten AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, “Bunun için üreticilerimiz, iş adamlarımız el ele vermelidir. Biliyorsunuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme adlı bir kurumumuz var, Türkiye’de 41 ilde bulunmaktadır. Batı Karadeniz’den İstanbul’a kadar sadece Kastamonu’da kurulan bir kurumumuz var. Bu kurum şu anda soğuk hava deposuna yüzde 55 hibe veriyor. Dolayısıyla biz geriye kalan yüzde 45’lik kısmı belediyenin de öncülüğünde, iş adamlarımızın ve üreticilerimizin bir araya gelerek bu birlikteliği oluşturarak yüzde 55’ini de hibe alarak bunu gerçekleştire imkanımız var. Biz de bu manada Belediye Başkanımızın yanınızdayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından patates üretim dalında tarım sektörüne verdiği katkılardan dolayı birincilik ödülü Yücel Kahveci’ye verildi. İkincilik ödülü ise İhsan Yılık ve üçüncülük ödülüne de Ayhan Kayakütedeoğlu layık görüldü.

Pancar üretimi dalında ise tarım sektörüne verdiği katkılardan dolayı Cemal Akmehmetoğlu’na birincilik ödülü, Enis Aslan’a ikincilik ödülü ve Özkan Kahvecioğlu’na da üçüncülük ödülü verildi.

Silajlık mısır dalında da tarım sektörüne verdiği katkılardan dolayı Sebahattin Keskin’e birincilik ödülü, Önder Cabbar’a ikincilik ödülü ve İsa Mucuroğlu’na da üçüncülük ödülü verildi.

Ödül töreninden sonra da Yücel Kahvecioğlu tarafından makine ile patates sökümü yapıldı. Ayrıca şenlikte katılımcılara haşlanmış patates, patatesli ekmek ve Devrekani cırık tatlısı ikram edildi.

KASTAMONU 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:37

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.