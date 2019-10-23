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Su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı

İHA

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, bir süredir su hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle onarım çalışmalarını yürüten belediye başkanlığı su işleri ekibi tarafından su kaynağında bulunan 4 metrelik ağaç kökü şaşkınlığa neden oldu.

Su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, bir süredir su hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle onarım çalışmalarını yürüten belediye başkanlığı su işleri ekibi tarafından su kaynağında bulunan 4 metrelik ağaç kökü şaşkınlığa neden oldu.
Çatalzeytin Belediyesi'ne bağlı su işleri ekibi tarafından bir süredir su hattında yaşanan problem nedeniyle çalışmalar yürütülüyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında su kaynağından ilçe merkezine gelen su şebekesine suyun az geldiği tespit edildi.
Bunun üzerinde su kaynağındaki problemi araştıran su işleri ekibi, Epçeler köyündeki su kaynağında 4 metrelik ağaç kökü buldu. Bulunan ağaç kökünün suyun ilçe şebekesine gelmesini engellediği tespit edildi. Şebekede su kesilip boruların temizliği, şebekenin bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra depolara içme suyu verildi.

KASTAMONU

23 Ekim 2019 Çarşamba

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