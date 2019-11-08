Çatalzeytin'de "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kivi yetiştiricileri ortaklaşa "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi.

İlçeye bağlı Kuğu köyünde düzenlenen "Kivi Hasat Şenliği"ne Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Okumuş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından kivi bahçesi gezildikten sonra yemek ikramı yapıldı.

KASTAMONU 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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