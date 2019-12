KATSO’dan Cide ve Şenpazar’da bilgilendirme toplantısı Kastamonu’da girişimcilere ve işverenlere teşvik ve hibeler anlatıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Cide ve Şenpazar ilçelerinde bilgilendirme ve üye buluşması toplantısı gerçekleştirdi. Cide Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan bilgilendirme ve üye buluşması toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KATSO’nun öncülüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu yaptı. Toplantıya katılan davetliler, merak ettikleri soruları İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü Emre Türeyen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sinan Çelebican ve KUZKA YDO Sorumlusu Özgür Yücel Yakar’a yöneltti.

Panelde konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, panelistlere ve bilgilendirme toplantısına katılan davetlilere teşekkür ederek, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa, gazilerimize de sağlık diliyorum. Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Tüm engelli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” dedi.

KATSO’nun temel faaliyetlerinden birisinin de üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilerek yetkililere iletilmesi olduğunu söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Bu sorunların yetkililere iletilerek çözüm aranması ve gerekirse üst düzey lobi faaliyetleri ile sonuca ulaşılmasıdır. Bu nedenle biz size özellikle devletimizin destek ve teşviklerini sunan kurum amirleri ile birlikte gelelim istedik. Cide ve Şenpazar ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz ile bugün burada toplanmaktan ve bu birlikteliği görmekten sonsuz mutluluk duyuyorum. Önce İl Müdürlerimizi sonra da sizleri dinleyerek taleplerinize birlikte çözüm arayalım” diye konuştu.

Amaçlarının teşvik veren kurum müdürleriyle birlikte bölgedeki esnafları ziyaret etmek hem de teşvikler hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Cide’ye geldiklerini belirten Fındıkoğlu, “Bu kapsamda üyelerimizin istek ve taleplerini dinlemeye geldik. Çünkü üyelerimize nasıl yardımcı olabiliriz ve bölgemize nasıl bir katsı sunabiliriz telaşı içerisindeyiz. Bu bölge için ticaretimizi ve sanayimiz nasıl geliştirebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah faydalı bir toplantı olur diye düşünüyorum. Bizim üzerimize düşen ne varsa bizler, sizlerin hizmetinizdeyiz” şeklinde konuştu.



“Kendi istekleri dışında işten çıkartılanlara İŞKUR olarak ödeme yapıyoruz”

İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise, “İşsizlik ödeneğinde 120 gün içinde çalışmaması şartına bakıyoruz ve son olarak da 3 yıl içerisinde 600 gün sigorta priminin ödenmiş olmasına bakıyoruz. Bunlarla ilgili kendi istekleri dışında işsiz kalması da kişilerin 30 gün içerisinde işten çıkış tarihi itibariyle kurumuza müracaat ettiklerine biz, bunlara sigorta bağlıyoruz. İşe girene kadar sigortalarına ödeme yapıyoruz. 600 gün primi olan kişi 180 gün 900 gün primi olan kişi 240 gün 1080 gün primi ödenmesi ise 300 güne kadar primini ödüyoruz. Prim ödemeleri 1015 lira 59 kuruşla 2031 lira 19 kuruş arasında değişmektedir. Öödemeler PTT aracılığıyla yapıyoruz. Her yerde vatandaşımıza ulaşabilmek, bunun yanında da her ayın 5’inde işsizlik ödeneğini kişinin kendisini ödüyoruz” dedi.



“İşbaşı Eğitim Programlarında İŞKUR desteğiyle kendi işçinizi yetiştirebiliyorsunuz”

İşbaşı Eğitim Programından da bahseden Aşıcı, “Bu, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan bir programdır. Bir mesleği işin başında öğrenip uygulamayı amaçlayan bir programdır. 4A kapsamında çalışan iki kişi olan her işverenimize İŞKUR’a kayıtlı işverene 1 kişi de biz veriyoruz. Kurum, kamu kurumlarıyla ilgili de payı yüzde 50’in altında olan iktisadi teşekkürlere, derneklere, vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, meslek birlikleri, sendikalar, noterler, ticaret ve sanayi odalarımıza veriyoruz. 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak şartı, işverenin birinci, ikinci derece yakını veya eşi olmamak, emekli olmamak ve programın başladığı tarihten önceki 3 aylık dönemde programın yapılacağı iş ve iş yerinin çalışanı olmamak ve son 1 aylık dönemde de işsiz olmak şartını arıyoruz. İŞKUR aracılığıyla çalışan kişinin parasını ise biz karşılıyoruz. 11 ve üzerinde çalışanı olanlara da 10’da 1 oranında katılımcı alıyoruz. En az 3 ay boyunca İŞKUR tarafından bu kişilerin ücretleri ödeniyor. Biz, program sonunda da katılımcıların program süresi kadar en azaltmış gibi olmama, 60 günden az olmamak şartıyla yüzde 50’de istihdam edilmesini arzuluyoruz. Bu gün itibariyle günlük 77.7 lira veriyoruz, öğrenci ise bu ücrete 58 lira 27 kuruşa, işsizlik ödeneği alan birisi ise 38 lira 85 kuruş veriyoruz. Yani 77 liradan hesaplarsak 26 fiili çalışma gününü hesaplayarak 2020 lira İŞKUR olarak biz ödeme yapıyoruz. Yine iş ve meslek hastalıklarıyla ilgili aylık 111 lira 60 kuruş da yine genel sağlık sigortası primi olarak biz veriyoruz. Bu işçileri çalıştırırken biz onlara asgari ücretin tamamını ödüyoruz. Siz 2020 lira ödüyorsunuz bu arada bir fark olursa ne yapabiliriz? Bu farkı da ödeyebilirsiniz bir sürece de vergiden bin 279 liraya kadar olan süre vergi matrahından indirebiliyorsunuz. Bunun dışında bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olan olarak görülen mesleklerde ise 1829 yaş arasında katılımcılar için program süresinin en fazla 9 aya kadar uygulayabiliyoruz ve bunları ilk olarak 85 lira ödüyoruz. Basın mesleğinde de uyguladığımız işbaşı eğitim programlarımızda ise 9 ay olarak programı uyguluyoruz” diye konuştu.

Aşıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında işgücü piyasasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi ile kamu özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimi birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimler düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme işbirliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, bu protokole istinaden mesleki eğitim kursları düzenlediklerini kaydetti.



“Şuana kadar 58,2 milyon lira hibe desteğinde bulunduk”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 2013 yılında Kastamonu’da kuruluşunu tamamladığını belirten TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, “285 projenin 125 milyon liralık yatırımla 58,2 milyon lira hibe ödeyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de 4 milyon liralık bir hibe ödemesi daha yapacağız. Kurum olarak Avrupa Birliği projelerini ilimizde kullandırılmasından sorumluyuz. Çoğunlukla hayvancılık sektörüne destek veriyoruz. 10 ila 100 baş hayvanı olan işletmelere veya 5 ila 50 arasında mandası olan işletmelere yine et üretimini destekliyoruz. 30 ila 250 baş arası sığır, 10 ila 50 arası manda yetiştiriciliğini destekliyoruz. Ayrıca yumurta üretimini destekliyoruz. 20 bin ila 100 bin arasındaki üreticilerimizi destekliyoruz. Hayvancılık desteklerimiz yüzde 40’dan başlıyor, yüzde 70’e kadar değişiyor. En az TKDK’ya 5 bin avroluk proje sunabiliyorsunuz, en fazla da 500 bin avroya kadar proje sunabiliyorsunuz. Ayrıca kanat üretiminde de yani tavukçuluk desteklerimizde bulunuyor. En az 5 bin en fazla da 500 bin tavuk çiftliklerini destekliyoruz. Et işleme tesislerini de destekliyoruz. Arıcılık desteklerimizde bulunuyor. Minimum 30 kovan olmak üzere maksimim 500 kovana kadar desteklemelerimiz bulunuyor. Şuanda proje kabul ediyoruz. İşleme sektörüyle ilgili olarak Şubat ayına kadar projelerimizi kurumumuza getirebiliyorsunuz, sunabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü Emre Türeyen de, yeni alınacak işçilerle ilgili hangi tür teşviklerin olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol ise, “KOSGEB olarak biz, KOBİ’leri ve girişimcileri desteklemek üzere kurulmuş Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kurumuz. İlimizde de 2010 yılından bu tarafa desteklemelere devam ediyoruz” dedi.

İki ara başlık halinde sunumunu yapan Erol, girişimcilerle ilgili ve desteklemelerle ilgili katılımcılara geniş bilgiler verdi.

