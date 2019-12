Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlü gurme Vedat Milor başta olmak üzere gastronomi uzmanlarının övgüyle bahsettiği Kastamonu Pastırması, kilosu 140 liradan satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşlar, Kastamonu pastırmasından tadabilmek için gramla satın alıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden Kastamonu’da tespit edilen 812 çeşit yemeğin başlıca yiyecekleri arasındaki Kastamonu pastırması, kilosu 140 liradan satılıyor. Fiyatı nedeniyle dar bütçeli vatandaşların gramla satın alabildiği Kastamonu pastırması her şeye rağmen büyük rağbet görüyor. Tek bir dilimi 4 gram gelen Kastamonu pastırması, hem inceliği hem de lezzetiyle beğeni topluyor.



“Pastırmamıza tadını Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız veriyor”

Kastamonu pastırmasına tadını Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının verdiğini söyleyen Pastırma Üreticisi Turgay Kapucuoğlu, “Kastamonu pastırması, pastırma yazı dediğimiz dönemlerde yani Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bölgemizde bulunan hayvanların sırt kısımlarından yapılıyor. Kastamonu pastırması fırında kuruma pastırma değildir, bizim pastırmamız tamamen doğal şartlarda güneş ve hava ile kurutulmaktadır. Bunu zaten artık herkes biliyor. Bizim pastırmamız bu yüzden Kayseri pastırmasına göre biraz daha kurudur. Pastırmamız kuru olduğu için biz, pastırmayı bıçakla keseriz, ince ince doğrarız, tel tel olur. Bu da daha güzel yenilmesine, daha tatlı ve lezzetli olmasına nedendir. Tabii ki bundan Taşköprü sarımsağının da önemi büyüktür” dedi.



“Pastırmamızı kilosu 140 liradan satıyoruz”

Kastamonu pastırmasının sırt etinden yapıldığını işaret eden Kapucuoğlu, bu yüzden kilosonu 140 liradan sattıklarını belirterek, “Bir dilim pastırmamızda 4 gram gelmektedir, o da yaklaşık olarak 56 kuruşa tekabül etmektedir. Pastırmayı sırt etinden yaptığımız için sırt etin fiyatı şu an kasaplarda kilosu 6570 liradır. Özellikle bizim yani Kastamonu pastırmamız, pastırma olabilmesi için kurutulurken yarı yarıya fire vermektedir” diye konuştu.



“Bence kalitesine göre fiyatı uygundur”

Kastamonu pastırmasının şu an 140 liradan satıldığına dikkati çeken müşterilerden İrfan Salcı ise, “Biz, Kastamonu pastırmasının doğal ortamlarda yetiştiğine inanıyoruz. Birçok işletmemizde de böyle, bence kalitesine göre fiyatı uygun. Kastamonu’da her evde hemen hemen mutlaka pastırma vardır. Fiyatlar biraz daha uygun olsa daha iyi olacak ama şu anki ekonomik durumda elverdiği şekilde bence 140 lira uygundur. Biz, ailecek ayda yaklaşık 1 kilo pastırma tüketiyoruz, bunu tarhanada kullanıyoruz, bazen de ekmek yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Kastamonu pastırması, doğal şartlarda üretiliyor”

Kastamonu pastırmasının doğal şartlarda üretildiğini söyleyen Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu da, “Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Kayseri pastırması ise artık fabrikasyona dönmüştür yani katkı maddesi kullanılarak yapılan bir üretimdir” ifadelerini kullandı.



“Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok üstündür”

Kendisinin haftada 500 gram civarında pastırma tükettiğini söyleyen müşterilerden Oğuz Gökmen ise, “500 gram pastırmayı tek başına yiyorum. Kastamonu pastırmasının lezzetine bakan herkes, tadına baktıktan sonra hangisinin lezzetli olduğunu anlayacaktır. Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok çok üstündür” dedi.



“Ayda 11,5 kilo civarında pastırma tüketiyorum”

Ayda 11,5 kilo civarında pastırma tükettiğini anlatan müşterilerden Murat Kaya da, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Kastamonu pastırması bir numaradır Türkiye genelinde. Sarımsağı ile diğer üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Kastamonu pastırması, zamanında ve gerekli olgunlaşmadan sonra satışa sunuluyor. Kendimiz de bu pastırmayı tüketmekteyiz. Kastamonu’da pastırmanın kilosu 140 lira, ekmeklik pastırma ise 150 liradır. Ben, ayda ortalama 1 kilo, 1.5 kilo kadar tüketiyorum. Ben, Kayseri’ye de gittim, Kayseri pastırmasını da tattım, Kastamonu pastırmasının yanından bile geçmiyor” diye konuştu.



“Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil”

Emekliye göre pastırmanın pahalı olduğuna işaret eden müşterilerden Şakir Acar da, “Yıllardan beri pastırma alırım, lezzeti çok iyidir. Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil, fiyatı şu an 140 lira olmuş” dedi.

