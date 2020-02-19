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80 kiloluk buzağı sezaryenle alındı

İHA

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde sezaryen doğumla dünyaya gelen ve 80 kilogram ağırlığındaki buzağı, görenleri şaşırttı.

Kastamonu Seydiler’de sezaryenle dünyaya gelen buzağı, tartıda 80 kilogram gelince sahiplerini şaşırttı. Edinilen bilgiye göre Seydiler ilçesine bağlı Şalgam Mahallesinde Böcek köyünde ikamet eden Emin Ünal, Simental ırkı ineği doğum yapmakta zorlanınca durumu Veteriner Hekim Birol Yürük’e bildirdi. İneği muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, buzağının çok büyük olması nedeniyle sezaryenle alınmasına karar verdi. Başarılı bir şekilde yapılan ameliyatın ardından doğan buzağının 80 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

1 saat süren doğumun sonunda şaşkınlık yaşadılar
Ünal ailesinin yardım talebi sonrası hızla köye geldiğini ve zorlu bir doğum gerçekleştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Birol Yürük, “Seydiler’de Şalgam Mahallesi Böcek köyünde yetiştiricilik yapan Emin Ünal’a ait Simental ırkı bir dişi hayvanın bize doğum yapamadığı bilgisi verildi. Hayvanın akşamdan itibaren sancısı olduğu ve bir türlü doğum yapamadığını söylediler. Bizlerde yapmış olduğumuz muayenede hayvanın rahim kanalını yeterince açılmamış olduğu ve serviks spazmı bulunduğu teşhisini koyduk. Aynı zamanda içerideki yavrunun da baya iri olduğunu fark ettim. Normal bir şekilde doğum yapamayacağını ve bu nedenle sezaryen ameliyatı ile bunun gerçekleştirilebileceğini yetiştiricimize söyledikten sonra gerekli hazırlıkları yapıp sezaryen ameliyatına başladım. Yaklaşık 1 saatlik sürede ameliyatla sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Buzağı dışarıya çıktığında solunum problemi yaşıyordu, buna karşılık çeşitli solunum analeptikleri kullanarak bunu hallettik. Bu sayede dişi simental ırkı 80 kilogram ağırlığında buzağıyı anne karnından sezaryen ameliyatla başarılı bir şekilde almış olduk. Yetiştiricimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“Normal şartlarda buzağılar 25 ila 70 kilogram ağırlığında dünyaya gelir”
İneği muayene ettiğinde çok şaşırdığını ve buzağının çok büyük olduğunu tespit ettiğini söyleyen veteriner Yürük, "Ameliyat çok zor geçti. Buzağı çok iriydi, bu nedenle sezaryende de çok zorlandık. Uzun bir ameliyatın ardından simental ırkı dişi buzağı dünyaya geldi. Buzağının 80 kilogram ve sağlıklı olması yorgunluğumu unutturdu. Yeni doğan buzağılar normal şartlarda 25 ila 70 kilogram ağırlığında dünyaya geliyor. 80 kilo canlı ağırlıkta doğan bir buzağı bizleri şaşırttı” diye konuştu.

"İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz"
Eşi ile birlikte 45 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Emin Ünal, “45 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Ayrıca sezaryen ameliyatı da ilk defa gördüm. Geçimimiz hayvancılıkla olduğu için bu nedenle buzağı bizim için çok şey ifade ediyordu. Biz sadece bunlardan para kazanmıyoruz artık bunlar bizim yaşamımızın bir parçası oldu” şeklinde konuştu.

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