Topladıkları köpekleri, ormanlık alana bırakarak ölüme terk ettiler Ormanlık alana ölüme terk edilen köpeklere jandarma ve köylüler sahip çıktı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana bırakılarak ölümü terk edilen köpeklere jandarma ve köylüler sahip çıktı. Köylülerin ve jandarmanın beslediği köpekler, belediye ekiplerince ormanlık alandan toplanarak geçici bakım evine alındı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Göktaş Köyü Mevkisinde ormanlık alana başıboş köpekler bırakıldı. Cide ilçesinde tacirlik yapan bir şahıs tarafından bırakıldığı iddia edilen başıboş köpekleri çevrede ikamet eden köylüler fark etti. Ormanlık alanda gezen ve yiyecek bulmak için köylere kadar inen köpeklere, jandarma ekipleri ve köylüler yiyecek vererek besledi.

Köylülerin şikayeti üzerine inceleme başlatan Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpekleri ormanlık alana bıraktığı iddia edilen şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri, bir benzinlik istasyonunda duran şahsın kullandığı kamyonetin plakasını ve aracı kullananın kimliğini belirledi. Bunun üzerine köpekleri ormanlık alana bıraktığı iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekipler, Azdavay ilçesine giderek ormanlık alanda başıboş gezen 17 adet köpeği yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekiplere, Şenpazar Belediyesi ve Cide Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yakalanan 17 adet köpek, Cide ve Şenpazar Belediyeleri tarafından geçici bakım evine getirilerek gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.



“Köyümüze iki farklı zamanda 50 adet köpek bırakıldığını düşünüyoruz”

Azdavay ilçesine bağlı Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, farklı zamanlarda köylerine 50 adet köpek bırakıldığını düşündüklerini belirterek, “21 Mart’ta köyümüzde bir kamyonet görüldü. Aynı kamyonet 31 Mart’ta da geldi. Bu sefer köpekleri bırakırken kamyoneti gördük. Bunun üzerine kamyoneti takip ettim ve Şenpazar’da benzinlikte yakaladım. Kamyonetin yanına kadar giderek şoföre nerelisin diye sordum. Şoför, ben Cideliyim dedi ve tacirlik yaptığını söyledi. Bende köpekleri Cide’den kamyonete doldurup buralara bırakıyorsun, senin hakkında şikayetçi olacağım dedim. Bana daha sonra Cide Belediyesinde çalıştığını söyledi. Kamyonette şahsın kendisine aitmiş” dedi.

Köpekleri bırakan şahıstan şikayetçi olduklarını söyleyen Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, “Sağ olsun jandarma ekipleri de bizlere bu süreçte çok yardımcı oldu. Konu hakkında Azdavay Savcılığı soruşturma açtı. Jandarmamızın girişimleri sonucunda köpekler, Şenpazar ve Cide Belediyelerince ormanlık alandan toplanarak geçici bakım evine alındı. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız” diye konuştu.

Köylerine 50’den fazla köpeğin bırakıldığını düşündüklerini anlatan Oturak, “50’den fazla köpek, köylerimize bırakıldı. Köylerimiz, bu yüzden başıboş köpeklerle doldu. Köpekler aç kalmış ve zayıflamış, her yerde yiyecek arıyorlar. Bizlere, ailemize, çocuklarımıza saldırmalarından korkuyoruz. Biz elimizden geldiğince, imkanlar ölçüsünde bu köpekleri besledik, yem verdik” şeklinde konuştu.

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