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Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

İHA

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam Kurban Bayramı dolayısıyla önce şehit ve gazi ailelerini daha sonra da şehit mezarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Sağlam’dan, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam Kurban Bayramı dolayısıyla önce şehit ve gazi ailelerini daha sonra da şehit mezarlarını ziyaret etti.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Kaymakam Sağlam'a Cide İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emre Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk, Askerlik Şube Başkan Duran Akkanoğlu ve İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Sağlam, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.
Kaymakam Ömer Sağlam Covid 19 salgını nedeniyle, şehit aileleri ve gazilere maske, kolonya ve bayram çikolatası hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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