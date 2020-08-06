Tosya’da taziye yasaklandı, düğünlere kontrol geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine korona virüs tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklanırken, düğünlere de kontrol geldi.

Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kontrollü sosyal hayat sürecine uygun, salgınla mücadelede alınacak ek tedbirleri görüşmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. Toplantıda “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulmasına karar verilerek, tedavi ve izolasyon sürecindeki hastaların bu kurul marifetiyle takip edilerek gözlenen değişime göre tedbir alınması kararlaştırdı. Yine toplantıda taziyelerin yapılmamasına ve düğün, nişan gibi organizasyonlarda maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına aykırı durumlara izin verilmemesine karar verilirken, vatandaşların kural ihlallerini 155 ve 156 numaralı telefonlara bildirmeleri istendi.

Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından pandemiye karşı alınacak tedbirler açıklandı. Buna göre düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ihlaller için gerekli idari yaptırım kararlarının alınmasına, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevlilerce denetim yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmamasına, buna ilişkin duyurunun cami ve belediye hoparlörü ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, ilçede Kaymakamlık başkanlığında sağlık, kolluk, belediye ile tarım ve orman müdürlüğü temsilcilerinden müteşekkil “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulmasına, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir bu kurul tarafından takip edilmesi ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine, hastaların ve izolasyondaki kişi temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca destek verilmesine, basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına ve Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına karar verildi.

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