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Daday Belediye Başkanı Taş'ta koronavirüs tespit edildi

DHA

Daday Belediye Başkanı Taş'ta koronavirüs tespit edildi


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'nun Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Taş'ın, evinde tedavisine başlandı.
Daday İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş'a, burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Başkan Taş, "Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-08-30 11:51:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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