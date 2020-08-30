Daday Belediye Başkanı Taş'ta koronavirüs tespit edildi

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'nun Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Taş'ın, evinde tedavisine başlandı.

Daday İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş'a, burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Başkan Taş, "Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-08-30 11:51:16



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