Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar Çocuklar, anneleri kazada ölen 9 köpeği biberonla besliyor

Kastamonu’da iki çocuk, anneleri birkaç gün önce trafik kazasında ölen henüz iki haftalık 9 yavru köpeğe sahip çıkarak, harçlıklarıyla aldıkları sütlerle besliyor.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki Yaman Yekta Memiş ile 12 yaşındaki Görkem Semih Terzi, mahallelerinde daha önceden besledikleri köpeğin yavrularını oyun oynarken buldular. Yavru köpeklere sahip çıkan Yaman Yekta Memiş ve Görkem Semih Terzi, EBA derslerinin ardından yavru köpeklere bakmaya başladı. Birkaç gün önce yavru köpeklerin annesi bir aracın çarpması sonucu öldü. Bunun üzerine sahipsiz kalan 9 yavru köpeği sahiplenen iki arkadaş, ‘annelerinin bize emaneti’ dedikleri 9 yavru köpeği her gün harçlıkları ile aldıkları sütleri biberona koyarak beslemeye başladı. İki arkadaş, yavru köpekleri büyüdüklerinde beslemek için zorlanacaklarını söyleyerek büyüklerinden yardım istedi. Çocuklar ayrıca yavru köpeklerin annelerine çarparak öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını da istedi.



“Yavru köpeklere kendi imkanlarımızla bakıyoruz”

Yavru köpekleri biberona koydukları sütle besleyen Yaman Yekta Memiş, “Bizim bir köpeğimiz vardı. Köpeğimiz trafik kazasında öldü. Onun iki haftalık yavruları vardı. Biz oyun oynarken yavrularını bulduk. Bir biberon aldık. Onlara süt aldık. Biz onlara bakıyoruz şimdi. Ama şu an kendi imkanlarımızla bakıyoruz. Eğer anneleri olsaydı daha kolay bakılırdı. Daha rahat bir şekilde süt içeceklerdi” dedi.



“Kendi biriktirdiğimiz harçlıklarımızla süt alıyoruz”

Kendi biriktirdikleri harçlıklarla süt aldıklarını söyleyen Yaman Yekta, “Biz kendi biriktirdiğimiz harçlıklarımızla süt alıyoruz. Yavru köpeklere bakıyoruz. Bu çok zor bir şey. Nereye kadar bu böyle olacak? Bunlar büyüyecek. İçlerinden bir tanesi hasta. Daha bugün gözlerini açtı. Ama biz yine bunlar emanet olduğu için bakıyoruz. Daha kucakta uyuyorlar. Kardeşleri ile beraber uyuyorlar. Anne köpek karnındayken ölseydi yavrular da ölmüş olacaktı. Öğle ve akşam EBA dersinden çıktıktan sonra buraya hemen gelip yavrularımıza süt veriyoruz. Emzirtiyoruz” diye konuştu.



“Yavru köpeklerin annesine çarpan sürücünün bulunmasını istiyoruz”

Yavru köpeklerin beslenmesinde arkadaşına yardımcı olan Görkem Semih ise, “Bunlar gözlerini açar açmaz bizi gördüler. Annelerinin kokusunu aldılar. Ama bizim kokumuzu alıyorlar şu an. Anneleri ölmeden önce oyun oynarken yavruları burada bulduk. Daha gözlerini açmamışlardı. Arkadaşlarımla birlikte yavru köpeklere bakıyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyorum. EBA derslerinden sonra buraya geliyoruz. Sabah, öğle ve akşam bunları besliyoruz. Annesine çarpanın bulunmasını istiyoruz. Biz, bu tatlılıkları harçlıklarımızla besliyoruz. Marketten süt alıyoruz, besliyoruz. 9 tane yavru için bazen paramız yetmiyor. Büyüklerimizden de bu yüzden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.