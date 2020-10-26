Kastamonu'da 'insan kastı' ile çıkan orman yangınları söndürüldü



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, geçen perşembe günü 4 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Ormanın, ilk tespitimize göre insan kastı ile yakıldığını belirledik" dedi.

Çatalzeytin'deki Koru Yaylası, Attepe Yaylası, Yaralıgöz ve Gürcüdere mevkilerinde perşembe günü farklı saatlerde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. 70 civarında arazöz, ilçe belediyelerine ait su ikmal ve itfaiye araçları, dozer ve greyderler, 2 yangın söndürme helikopteri ve 400 civarında personel söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışmasıyla Koru ve Attepe yaylaları ile Yaralıgöz mevkisindeki yangın cumartesi günü kontrol altına alındı. Ancak Gürcüdere mevkisindeki yangına, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle sadece havadan helikopterle müdahale gerçekleştirildi. 2 bin 300 rakımlı bölgede uzun uğraşlar sonucunda alevler dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla da yangın tamamen söndürüldü.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, ilçedeki orman yangınına ilişkin, "Geçtiğimiz perşembe günü 4 farklı bölgede başlayan orman yangınları dün gece itibari ile tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanın ilk tespitimize göre insan kastı ile yakıldığını belirledik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-10-26 10:58:40



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