Devrekani’nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekani’nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

İHA

Devrekani’nin 40 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından yerin altına döşenen borularla ilçeye kadar getirilen su sayesinde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor.
Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından Devrekani ilçe merkezine kadar 8 bin 371 metre döşenen borular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçenin özellikle son yıllarda büyük sorunu haline gelen içme suyu sorunu, döşenen yeni su isale hattı sayesinde çözüme de kavuşturuldu. 2 milyon liraya mal olan yeni su isale hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar Barajından alınan su, arıtılarak ilçe merkezine ulaştırılacak. Su isale hattıyla ilgili çalışmalar sona yaklaşırken, depo ve arıtma tesisi gibi çalışmaların da yakın zamanda bitirilmesi hedefleniyor.
Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Başkan Altıkulaç, uzun yıllardır ilçede yaşanan içme suyu sorununu yeni oluşturdukları su isale hattı sayesinde çözüme kavuşturduklarını belirterek, “İlçemizde yıllardan beri içme suyuyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. İlçemizin içme suyunun hattının kuvvetlendirilmesi ve yeni kaynağın ilçemize kazandırılması için Kulaksızlar Barajımızdan Devlet Su İşleri kanalıyla tahsisini 6 ay önce yaptırmıştık. Bunun yanında suyun ilçemize getirilmesi için plan ve proje aşamalarını bitirdik, İller Bankasına sunduk. İller Bankası kanalıyla 8 bin 371 metre uzunluğundaki su isale hattı için gerekli olan boruları İller Bankasından 250 bin TL’si hibe, 750 bin lirası ise uzun vadeli ve düşük faizli kredi olarak temin edildi. Su boruları ilçemize geldi ve şu anda yapım ihalesini bitirerek yerinde uygulamaya başladık. Su isale hattında 7 tane vento, 8 tane tahliye vanası bulunuyor. Mütevelli Mahallemizde bulunan Haznedar bağlısında bir su terfisi oluşturarak Tekke kayasındaki su depomuza arıtılmak üzere suyumuz ulaştırılacak ve şebekeye takviye edilecektir. Yeni isale hattının yapımı akabinde ilçemizde uzun yıllardan beri su ile alakalı ciddi olan bu problem ortadan kalkacağını hedeflemekteyiz. Alınan su miktarı saniyede 19 mililitredir. Bu da ilçemize ziyadesiyle yetecektir” dedi.
Yatırımın toplam büyüklüğünün 2 milyon lira olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, “Toplam yatırım büyüklüğü isale hattı, terfi merkezi ve arıtma tesisiyle birlikte 2 milyon lira civarındadır. 2 milyon liralık yatırım için Devrekani’de çalışmalar bitme aşamasına kadar gelmiştir. Bizim öngörümüz nüfus artışına göre önümüzdeki 40 yıllık ilçemizin içme suyu ihtiyacını hiçbir problemsiz bir şekilde karşılayacaktır. Şu anda su ishale hattımızda son aşamaya geldik. Kazı çalışması ve boru döşeme çalışmamız bitti. Su hattımızla alakalı çalışmanın bitmesi vesilesiyle ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah yeni su hattımız, ilçemiz halkına iyi günlerde kullanmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme standı açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kadına yönelik şiddete karşı ...
Nesli tükenmekte olan su samurunu besleyip, görüntülediler
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samurunu besleyip, ...
Nesli tükenmekte olan su samuru Kastamonu'da ortaya çıktı Balıkçılar, nesli tükenmekte olan su samurunu elleriyle besledi
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samuru Kastamonu'da ortaya ...
Ilgaz Yurdundepe Kayak Merkezi beyaza büründü Kar kalınlığı 5 cm ulaşan merkezde yağış sürüyor
YEREL HABERLER Ilgaz Yurdundepe Kayak Merkezi beyaza büründü Kar ...
Başkan Vidinlioğlu öğrencilere 100 tablet hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu öğrencilere 100 tablet hediye etti
Budamış Mahallesi’nin altyapı sorunu 25 milyonluk proje ile çözülüyor
YEREL HABERLER Budamış Mahallesi’nin altyapı sorunu 25 milyonluk ...
Mesleğe yeni başlayan öğretmenler yeminlerini etti
YEREL HABERLER Mesleğe yeni başlayan öğretmenler yeminlerini etti
Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti Öğrencilerini özleyen sınıf öğretmeni, “İyi ki Öğretmenim” isimli şarkı besteleyip okudu
YEREL HABERLER Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya ...
Daday’da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Daday’da Öğretmenler Günü kutlandı
Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi
Dipsiz Göl'de çalışmalar aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Dipsiz Göl'de çalışmalar aralıksız sürüyor
Meslek liselerinde inovasyon kampı başladı
YEREL HABERLER Meslek liselerinde inovasyon kampı başladı
Aday öğretmenlerden Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaret
YEREL HABERLER Aday öğretmenlerden Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaret
Daday’da korona virüs önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza
YEREL HABERLER Daday’da korona virüs önlemlerine uymayan 7 kişiye ...
Annesinin yaptığı çeyizleri yanan genç kıza, sandık çeyizi hediye edildi Türk Kızılay’dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Annesinin yaptığı çeyizleri yanan genç kıza, sandık ...
449 yıllık Acem Hanı’nın Gastronomi Merkezi olacak Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Titizlikle yürüttüğümüz projemizi taçlandıracağız”
YEREL HABERLER 449 yıllık Acem Hanı’nın Gastronomi Merkezi ...
Liseli gençler, ‘Genç Bizz’ ile girişimci olacaklar
YEREL HABERLER Liseli gençler, ‘Genç Bizz’ ile girişimci olacaklar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X