Operasyon yapılan evden tarih çıktı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince arama yapılan bir iş yerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrekani ilçesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 20 adet sikke, 5 adet yüzük, 1 adet heykel, 2 adet kolye ucu ile 2 adet metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan Z.A. hakkında ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi.

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