Kastamonu'da Vali Çakır'dan 'koronavirüs' denetimi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan Vali Avni Çakır, "İlimiz pazartesi itibarıyla sarı kategorideydi. Bakanlığın rakamlarında gözükmedi; ama bu süreçteki vaka artışlarımız ile beraber biz de gayri resmi olarak şu an aslında turuncu kategoriye geçtik" dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, orta riskli kentler grubunda yer alan kentte maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Vali Çakır, esnaf ve vatandaşlara daha tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Çakır, kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini anımsatarak, "İlimiz ikinci kategoride pazartesi itibarıyla yeni normalleşmeye başladı. Bu dönemde çok büyük bir alanda vatandaşlarımızın beklentileri karşılandı. Toplumsal hayatımız yüzde 80-85 oranda normale döndü diyebiliriz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Bu süreç kontrollü bir normalleşme süreci. Artık her şey serbest anlamına gelmemeli" diye konuştu.

'TAM SINIRDAYIZ'

Vali Çakır, risk gruplarının iki haftada bir gözden geçirileceğini anımsatarak, "İlimiz pazartesi itibarıyla sarı renkli kategorideydi. Ama resmen bu rakamlarımız da bakanlığın rakamlarında gözükmedi; ama bu süreçteki vaka artışlarımız ile beraber biz de gayri resmi olarak şu an aslında turuncu kategoriye geçtik. Bununla alakalı olarak tam sınırdayız aslında. 'Geçtik' derken hassasiyet uygulamak istiyorum. Yani bizim bir üst kategoriye düşmemiz veya bir alt kategoriye düşmemiz çok kolay ve tamamen bizim elimizde. Kurallara biraz riayet ile vaziyeti koruyabiliriz; ama kurallar konusundaki gevşeklik veya ihlaller bizi bir anda riskli iller kategorisine sokabilir" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-03-04 15:00:14



