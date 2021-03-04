Kastamonu’da tedbirleri ihlal eden 67 kişiye 124 bin lira ceza uygulandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Kastamonu Valiliği, 25 Şubat03 Mart tarihleri arasında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Şubat 202103 Mart 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 1, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 58, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 67 kişiye 124 bin 273 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 04.03.2021 tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 2 kişi, Valiliğimizce belirlenen yurtlarda bulunmaktadır. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 2 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığı devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.