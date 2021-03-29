Hanönü ilçesine verilen yeni ambülans hizmete girdi

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Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ambulans, Hanönü'nde hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hanönü ilçesinde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezi İlçem 112 acil yardım istasyonuna yeni bir ambülans verildi. Yeni hizmete giren ambulansın sağlık hizmetlerinde hızlı müdahale imkanını arttıracağını belirten ilçe hakkı, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, milletvekillerimiz Hakkı Köylü ve Metin Çelik, il başkanı Sayın Doğan Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu’ya teşekkürlerimizi sunarız" dediler.

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