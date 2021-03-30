Tır şoförü, kar yağışında aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

KastamonuCide Karayolunda taşımacılık yapan tır şoförü, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi.
Tır şoförü Ayhan Işık, KastamonuCide Karayolu üzerinde kar yağışıyla birlikte oluşan olumsuz hava koşullarında yol kenarında aç ve bitkin halde olan tilkiyi gördü. Aracını durdurarak tilkiye seslenen Ayhan Işık, yanına kadar gelen tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi. Tilki, kendisine ikram edilen bisküvileri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.