Tır şoförü, kar yağışında aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KastamonuCide Karayolunda taşımacılık yapan tır şoförü, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi.

Tır şoförü Ayhan Işık, KastamonuCide Karayolu üzerinde kar yağışıyla birlikte oluşan olumsuz hava koşullarında yol kenarında aç ve bitkin halde olan tilkiyi gördü. Aracını durdurarak tilkiye seslenen Ayhan Işık, yanına kadar gelen tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi. Tilki, kendisine ikram edilen bisküvileri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.