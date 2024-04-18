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        Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:08
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        Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu'da dün 44 adrese 225 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, 28 zanlı gözaltına alınmıştı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile 52 av tüfeği fişeği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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